お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史（５５）が２７日、娘が手をつないで歩いてくれたことを告白。「泣けそう」など反響が広がっている。藤本は２０１９年１２月３１日にタレントだった木下優樹菜と離婚。長女（１３）と次女（１０）は優樹菜が引き取って暮らしている。２７日付のＳＮＳで「ちょい拒まれたけどまだ繋いでくれたさでももうそろそろなのかい？」と手を繫いだ写真をアップ。この投稿には「や