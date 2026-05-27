文化放送で放送中のラジオ番組『莉犬のSTPRadio!』は、番組冠イベント「莉犬のSTPRadio! Presents STPR文化祭」を、2026年9月20日（日）に東京ガーデンシアターで開催する。 2024年10月の放送開始以来、若年層を中心に絶大な支持を集める『莉犬のSTPRadio!』は、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「莉犬」がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。 昨年7月に幕張メッセで開催された初