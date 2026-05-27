【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の千葉雄大と鈴木愛理が5月27日、都内で開催された映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版キャスト報告会に出席。オーディションの秘話を明かした。【写真】32歳元ハロプロ美女、オーディションの支えになったベテラン声優◆映画「ミニオンズ＆モンスターズ」本作では、原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズが、映画の都・ハリウッドにたどり着き、ひょんなことから自