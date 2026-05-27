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米１０年債利回りは４．４５９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:34）（日本時間21:34）（%） 米2年債 4.023（-0.009） 米10年債4.459（-0.026） 米30年債4.998（-0.020） ドイツ2.965（-0.014） 英国4.816（-0.059） カナダ3.430（-0.027） 豪州4.857（-0.054） 日本2.688（-0.025） ※米債以外は10年物