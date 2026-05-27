ドル円のピボットは１５９．３２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:39現在） ドル円 現値159.33高値159.45安値159.18 159.73ハイブレイク 159.59抵抗2 159.46抵抗1 159.32ピボット 159.19支持1 159.05支持2 158.92ローブレイク ユーロ円 現値185.76高値185.79安値185.20 186.56ハイブレイク 186.17抵抗2 185.97抵抗1 185.58ピボット 185.38支持1