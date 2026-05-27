落馬事故、鎖骨骨折から奇跡のスピード復帰となった岩田康誠騎手、現在の状態とダービーへかける想いを、テレ東に語ってくれました！ 【配信限定】岩田康誠騎手 復活をかけて、ダービー制覇を目指す姿に密着ドキュメント！▶︎https://youtu.be/135Wf_qc6Pk 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】日本ダービーを100倍楽しむための特別番組