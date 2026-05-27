◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト２―２西武（２７日・神宮）＝延長１２回＝西武は延長１２回ドローで、オリックスに勝率で並ばれたが首位はキープした。先発の渡辺勇太朗投手が７回４安打無失点の好投。打線はアレクサンダー・カナリオ外野手が先制打を含む猛打賞の活躍だった。タイラー・ネビン内野手が６回に８号ソロで追加点。助っ人コンビがけん引した。８回にサンタナに同点２ランを浴び、２６日の第１戦と