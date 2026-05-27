◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）ソフトバンクは正木智也が「１番・一塁」で先発出場して、今季の２度目の猛打賞、１軍出場全１０試合連続安打をマークした。小久保裕紀監督は「ずっと内容も結果もいいですね。（１番起用の理由は）走力はないですけど、長打もあるし。出塁率も。初回で出たのは５、６試合ですか。十分な役割」と評価。ただ、２死一塁の一塁走者で栗原の中前打