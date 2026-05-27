少ない材料で作れる爽やか「レアチーズケーキ」3選 気温が高い日が多くなりひんやり冷たいものが欲しくなるこの季節。そんな時期にピッタリなデザートの1つにレアチーズケーキがあります。今回は少ない材料で作れるレアチーズケーキを3つご紹介します。 定番のチーズケーキ生クリームなしでもおいしいヨーグルトと生クリームで作る定番からヘルシーなレシピまで幅広く楽しめる 使用する材料次第で自由にアレンジできるレアチー