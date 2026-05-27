タレントの渡辺満里奈（５５）が２７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。年齢を重ねての友人関係の変化を明かす一幕があった。今回は「年を重ねて今が一番楽しい女が吠える夜」。渡辺は年齢を重ねての変化を聞かれると「ハイヒールが履けなくなっちゃった。痛くて」と話し出し、共演の大久保佳代子が「足、デカくなりません？」と聞くと「なる！広がるよね」と同調した。「息子が小さい