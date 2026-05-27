初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレスVol.39THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary」は27日、後楽園ホールで行われた。藤原喜明喜寿記念試合6人タッグ60分1本では藤原、船木誠勝、石川雄規が藤原組のTシャツで入場。相手の高橋“人食い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成組と対戦した。藤原組長が先発。村上と対峙（たいじ）し、まずにらみ合い、「来い」と挑発も村上が殴るとコーナーで踏みつ