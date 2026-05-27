テレビを消され、料理を無視され、寝かしつけ中も騒がれ…。有美さんはずっとぐっと堪えてきたんですよね。夫さんは悪気がないぶん、余計にタチが悪いというか…もどかしいというか。このまま我慢し続けるのか、それとも何か変わるのか、気になるところです。>>【まんが】妻は空気みたいなもの？(ウーマンエキサイト編集部)