ロックバンド「マキシマムザホルモン」ナヲ（50）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、人気ジャンルの番組に痛烈な一言を放った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。年を経て、共感できる番組、共感できない番組についてトーク。「オアシズ」大久保佳代子は、近年テレビや配信番組で多い、恋愛リアリティーショーに言及した。