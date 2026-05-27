文部科学省は２７日、２０２６年度に実施する大学入試のルールを公表した。入学の前年秋から始まる総合型・学校推薦型選抜（年内入試）で面接が必須となる。受験生の早期囲い込みのため、事実上、学力試験で合否を判定する年内入試が増加しており、歯止めをかける狙いがある。文科省が同日、全国の国公私立大学に通知した「大学入学者選抜実施要項」で、年内入試では対面またはオンラインの面接を行うよう求めた。時間をかけて