「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）ロッテが２試合連続逆転勝ちで、３年連続交流戦２連勝発進。５月１３日には最大９まで膨らんでいた借金を、以降９勝２敗の快進撃で４月３０日以来となる２まで減らした。２点を追う六回、４番・山口の６号ソロで反撃開始。山口はここ６試合で５本塁打と絶好調。「先頭として塁に出ることを考えていました。それが良い結果になり良かったです」とコメントした。六回に１点