藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。番組では、藤本が“大人の食べ物”に興味津々な14歳長男への複雑な想いを明かして…。【映像】藤本美貴、「安い！」と驚かれたドラッグストアのまとめ買いレシートを公開今回は「ママの日常を覗き見SP」と題して、藤本、横澤、安田が買い物レシートをそれぞれ公開しながらトー