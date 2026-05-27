毎年この日にノーベル賞の授賞式が行われます▶▶この作品を最初から読む子ども時代に日本のアニメに触れ、2003年に初来日を果たしたスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。日本への移住を叶えた2011年以降、多くのコミックエッセイ作品を手がけるなど、精力的に活動を続けてきました。現在は母国・スウェーデンで暮らす傍ら、SNSなどで発信を続けています。日本で長く暮らす中で、オーサさんは「当たり