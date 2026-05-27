マンチェスター・ユナイテッドはアタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得に迫っているようだ。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。マンチェスター・Uは、今シーズン限りでブラジル代表MFカゼミーロが退団。さらにウルグアイ代表MFマヌエル・ウガルテの去就も不透明となっており、クラブは今夏の移籍市場で中盤の補強を目指すことが報じられている。『スカイスポーツ』は、「マンチェスター・U