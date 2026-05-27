王立オランダサッカー協会（KNVB）は27日、FIFAワールドカップ2026に臨む本大会メンバー26名を発表した。欧州予選を6勝2分けの無敗で突破し、2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表。過去の最高成績は準優勝3回と悲願の優勝を目指す。本大会では日本代表と同じグループFに組み込まれ、現地時間6月14日に日本代表、同20日にスウェーデン代表、同25日にチュニジア代表と対戦する。オランダ代表の本大会に向けたメン