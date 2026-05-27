27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万5410円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては410.59円高。出来高は4859枚となっている。 TOPIX先物期近は3920.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65410