中国高速鉄道の車内で男性客が荷物棚で寝そべる動画が撮影され、物議を醸している。中国メディアの新聞晨報などが伝えた。車内で撮影された映像には、白いシャツに黒い短パンを履いた男性客が荷物棚に登って寝そべり、スマホをいじっている様子が映っている。報道によると、同様の行為は過去にもたびたび目撃されており、中国の鉄道プラットフォーム「12306」は「荷物棚はあくまで荷物を置くために設計されており、人が乗ることを