6月3日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」世界から見た日本ってどんな国？大激論SP山田涼介も参戦！世界のSDGs事情も “吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！世界から見た日本ってどんな国？日本に来て感じた違和感・感動した事・驚いた事…大放出！2週連続「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」に山田涼介も参戦！▼日本人は褒められても謙遜、褒めるのも下手？山田涼介がイタリア風に挑