2隻目の国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ」は5月27日、12日間の試験航海を終え、帰港しました。試験航海中、技術者はメイン推進装置、船舶操縦、航速耐久性、船舶全体の振動や騒音、無人機ポッドの運行、救助艇の投下など重要な項目の検収を実施しました。試験航海における45件の調整プログラム、149件の試験検証はすべて完了し、船舶の操縦性、自動化レベル、安全性・快適性および排出指標について、全方位かつ高水準