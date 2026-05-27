◇交流戦楽天2ー7中日（2026年5月27日バンテリンD）楽天の先発・古謝樹投手（24）が4回6安打4失点で4敗目。「5回まで投げ切れず、また試合もつくることができず悔しいです」と肩を落とした。初回に辰己の2ランで先制したが、1―2の3回に鵜飼に同点ソロを被弾。4回には石川昂の勝ち越しソロと山本の適時二塁打を許した。2本塁打はいずれも直球。「不本意な1球で一発を浴びた。まっすぐの強さだったり、その前にもうちょっ