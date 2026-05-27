「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）日本ハムが連勝。２カードぶりの勝ち越しを決め、借金１とした。試合後、新庄監督は「乗っていけそうですね。ピッチャーとバッターがこういう風にかみ合っていけば。明日もいきますよ」と充実した表情で振り返った。１点リードの七回に２点を奪い、試合を決定付けた。９番五十幡が一塁へのボテボテのゴロを内野安打に。阪神・大山が二塁への送球を迷ったところを、一気に一塁を