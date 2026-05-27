27日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、ミドルブロッカー（MB）の荒木彩花（24）と平山詩嫣（25）、ハッタヤ・バムルンスック（32）、アウトサイドヒッター（OH）の北窓絢音（21）と中島咲愛（26）、深澤めぐみ（23）、OH兼MBの井上未唯奈（20）、リベロの西村弥菜美（26）と高橋葵（20）、セッターの万代真奈美（28）と籾井あき（25）、栄絵里香（35）、オポ