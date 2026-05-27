国際決済銀行（BIS）本部＝スイス・バーゼル（共同）【ブリュッセル共同】国際決済銀行（BIS、本部スイス）は27日、効率性が高い新たな国際決済システムの試作版の開発に成功したと発表した。計画には日銀や米欧などの主要中央銀行が参加。国境を越えた企業間決済の迅速化やコスト低減が期待でき、実用化に向けて民間の金融機関と研究協力を拡大する。新たな決済システムは、暗号資産（仮想通貨）の取引でも使われている暗号技