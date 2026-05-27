SKE48の太田彩夏（25）が8月5日に初写真集を発売する。タイトルは未定。「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、台湾でさまざまな撮影を行った。初のランジェリーカットにも挑戦。「アイドルとは違う等身大の自分を見せられる！そんな一冊になっていると思います。たくさんの方に手に取っていただけたらうれしい」と呼びかけた。発売に先立ち、収録される衣装のイメージカットを先行解禁。木漏れ日を浴びながら、し