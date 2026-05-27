◇セ・リーグ巨人5―1ソフトバンク（2026年5月27日東京ドーム）巨人はソフトバンクに5―1の逆転勝利を収め、連敗を「5」で止めた。橋上秀樹監督代行（60）は指揮2試合目で待望の初白星を手にした。この日は坂本を「3番・三塁」でスタメン起用。24年8月14日の阪神戦（東京ドーム）以来、651日ぶりの3番起用について「モチベーションも含めて状態はバッティング練習も含めて、良いとバッティングコーチも判断していました