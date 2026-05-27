お笑いコンビ・爆笑問題の太田光の妻で、所属事務所タイタンの社長・太田光代（61）が25日、Xを更新。左頬の大部分をガーゼで覆った痛々しい姿を公開し、心配の声が寄せられている。【映像】太田光代の痛々しい姿2026年5月9日にXで、「黄砂がひどい時に、おたふく風邪みたいに腫れた頬が、現在、一部分がコブ？みたいになってる。治らなかったらどうしようと不安を抱え悩みながら、タイタンの学校9期の入学式に参加する私です