23日に都内で3周年ライブを開催したアイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが26日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、同日発売の雑誌「ヤングチャンピオン」(秋田書店)の表紙に登場したことを報告した。 【写真】隠れていそうで隠れていないひなのん ドッキドキな姿 「【告知】」と題し、姫野は「みんな～!! 本日発売の #ヤングチャンピオン さんで、2度目の表紙を担当させていただきました」と四つん