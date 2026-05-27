大腸がんは一般的に40〜50代以上の中高年に多くみられますが、近年では「若い世代の大腸がんが増えている」という指摘が相次いでいます。若年層の大腸がんが増えているという言説は本当なのかどうかについて、さまざまな社会的トピックについて解説するブログ・DYNOMIGHT INTERNET WEBSITEがデータを元に解説しました。Is "colorectal cancer" rising in "young people"?https://dynomight.net/crc-rates/DYNOMIGHT INTERNET WEBSI