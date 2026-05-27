第79回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞したヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が27日、都内で行われた映画『急に具合が悪くなる』ジャパンプレミアに出席。本作の原作となった往復書簡をつづった磯野真穂氏がお祝いにかけつけ温かいコメントを寄せると涙するシーンもあった。イベントには、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督も登壇した。【写真】岡本多緒、原作者からの言葉に涙＜イベントフォト＞本作は、哲学者・宮野真生子と