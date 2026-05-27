ＳＫＥ４８の太田彩夏が８月５日に１ｓｔ写真集（タイトル未定）を刊行することが２７日、発表された。撮影の舞台は、異国情緒あふれる文化や街並みが広がる場所・台湾。「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、荒々しい自然や温泉地、ローカルな熱気が漂うナイトマーケットなどで撮影を敢行した。ホテルでは初のランジェリーカットに挑戦。アイドル活動では見られではない等身大の魅力を詰めこんだ一冊に仕上がった