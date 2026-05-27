巨人が連敗を５で止めた。先発の戸郷は７回１失点の好投で２勝目。打線は坂本、丸、松本などベテラン選手をスタメンに並べ、先発野手８人の平均年齢は３２歳。経験豊富なメンバーが並んだ打線は１点を追う３回に一挙５得点で逆転した。阿部前監督の辞任に伴い就任した橋上秀樹監督代行は２試合目で初白星。試合後の主な一問一答は以下の通り―連敗を止めた「やっぱりホッとしました。とりあえずは」―戸郷は７回１失点「前