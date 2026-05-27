巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足し、発足から約24時間で目標の4万3500筆に到達した。同署名の運営による公式Xが27日に更新され、賛同への謝意を示すとともに、今後は球団への提出・交渉に向けた準備を進めることを明らかにした。オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライン署名ページが発足。巨人の本拠地である