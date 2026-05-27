医学部を卒業し初期研修を終えた医師が、一般医療の専門科を経験せず美容外科や美容医療へ進む「直美（ちょくび）」や在宅医療の道に進む「直在（ちょくざい）」などが増えている。 厚生労働省（厚労省）の発表によると2008年から増え始め、併せて施設も増加している。美容外科や在宅医療が選ばれるのは、保険診療の過酷な労働環境より、自由診療による高収入とワークライフバランスが取れているからだ。 初期臨床研修を