女子ダブルス1回戦でプレーする青山修子＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第4日は27日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス1回戦で青山修子（安藤証券）梁恩碩（台湾）組がエリザベッタ・コッチャレット（イタリア）ジェシカ・ボウサスマネイロ（スペイン）組に6―2、6―3でストレート勝ちし、2回戦進出を決めた。シングルス2回戦は女子で第3シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）がサーラ・ベ