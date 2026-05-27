サザンオールスターズの楽曲『いとしのエリー』が、27日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』で、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品となりました。『いとしのエリー』は、週間再生数46.7万回を記録。これで、累積再生数は1億44.5万回となりました。本作は、1979年3月に3作目のシングルとしてリリースされ、ドラマ『ふぞろいの林檎たち』の主題歌としても知られていて、累積売り上げは72.8万枚となっています