SKE48太田彩夏（25）が8月5日に自身初の写真集を発売する。太田は2015年3月に7期生として加入し、現在では選抜メンバーとして活躍している。ソロでもグラビア誌を飾るなど、写真集製作が心待ちにされていた。撮影は台湾で行い、「もう“あやめろ”とは言わせない」をテーマに、荒々しい自然や温泉地、ローカルな熱気が漂うナイトマーケットなどで撮影を敢行したという。初のランジェリーカットにも挑戦。自身のやりたいことを実現