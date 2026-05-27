バルセロナがニューカッスル・ユナイテッド所属のFWアンソニー・ゴードンの獲得に向けて動きを加速させているようだ。クラブのスポーツディレクターを務めるデコ氏はロンドンを訪問しており、交渉も進めているという。『MUNDODEPORTIVO』が報じているしかし、ゴードン獲得は一筋縄ではいかないかもしれない。ゴードンにはバイエルンやリヴァプールも強い関心を示しているという。ただ、選手本人はハンジ・フリック監督体制のバルセ