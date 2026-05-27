トッテナムに所属するMFジェイムズ・マディソンはロベルト・デ・ゼルビの手腕を称賛した。昨夏トーマス・フランクを招聘し、トッテナムは新体制で今シーズンをスタートさせたが、主力選手の度重なる負傷に悩まされ低迷。降格の危機に陥ったチームは2月に指揮官交代を決断し、イゴール・トゥドールを新監督に迎えた。しかし、状況は好転せず、わずか43日でトッテナムはトゥドールを解任。残留に向けた望みをデ・ゼルビに託した。初