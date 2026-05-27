◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）阪神のキャム・ディベイニー内野手が、来日初打席で初安打をマークした。１点を追う６回２死一塁で代打出場。堀の初球１４６キロ直球を迷いなく振り抜き、左前にはじき返した。開幕４８試合目にして待望のＨランプに「いい感覚だった。まず一本出たということでほっとしている部分もある」と笑顔。藤川監督は「本当にいいスタートになったと思います。