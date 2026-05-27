◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人のキャベッジ外野手が値千金の決勝２点タイムリーを放った。１点を追う３回に、大城の押し出し四球で同点に追いついた直後、１死満塁から、左中間フェンス直撃の勝ち越し２点打。５連敗中だったチームを救う一打となった。試合後のお立ち台一問一答は以下の通り。「アリガトゴザイマース」―打席ではどんな思いで「戸郷投手が素晴らしいピッチ