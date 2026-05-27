女子レスリングの五輪メダリスト４人がギャルに変身した姿を披露して話題になっている。パリ五輪女子７６キロ級金メダルの鏡優翔が２７日までに自身のインスタグラムを更新。「５月２８日２０時〜ＴＢＳ系モニタリング今回は平成ギャルになりきってレスリング体験してきました〜みんなギャルすぎーーかわいいぃぃみてね〜」とつづり、リオデジャネイロ五輪金メダルの土性沙羅さん、パリ五輪女子５７キロ級金メダルの桜井