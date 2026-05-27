◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が審判団に抗議した場面について言及した。１点ビハインドとなった５回２死一、三塁。一塁走者が二盗を試みた際に、捕手・坂本は飛び出した三塁走者を刺そうと三塁を狙ったが、悪送球となり、３点目を献上。このとき、坂本が打者・エドポロと接触していたため、指揮官はベンチを出て球審に確認を求めたが、守備妨害は認められなかっ