◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人 5-1 ソフトバンク(27日、東京ドーム)巨人は連敗を5で止め、橋上秀樹監督代行が初白星。試合後には橋上監督代行が喜びを語りました。連敗ストップに「ホッとしました。とりあえずは」と柔らかい表情を浮かべた橋上監督代行。先発・戸郷翔征投手は7回1失点の好投で自身2連勝。「前回の投球から調子の良さを感じていたので、今日も期待しながら見ていた。こちらの予想以上にイニングもしっかり投げてく