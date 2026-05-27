人気ゲーム『ドラゴンクエスト』が発売から2026年5月27日で40周年を迎え、“ドラクエ”の生みの親でゲームデザイナーの堀井雄二さんが、40周年記念特設ページでメッセージを発表しました。■40周年記念特設ページ公開『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤー自身が主人公となり、 世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語をひもといていく、ロールプレイングゲーム（RPG）です。堀井さんは、1986年、誰にでも親しみやすいR