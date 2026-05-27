テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２６日に放送された。この日は「うぬぼれ注意オンナの自分番付」を進行。パーパー・あいなぷぅ、カーネーション・吉田結衣、エルフ・荒川、紅しょうが・稲田美紀、納言・薄幸、３時のヒロイン・福田麻貴、吉住、女性芸人らがオズワルド・伊藤俊介の「付き合いたい順位」を予想した。あいなぷぅは、吉田を最下位予想。理由を聞かれると「吉田さんと合コンに行かせていただいたことがあるん