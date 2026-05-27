ヘアケアブランド「plus eau（プリュスオー）」から、シリーズ史上最強レベル*¹のキープ力を誇る新作「プリュスオー ポイントリペア ハイパーホールド」が登場♡前髪やアホ毛、おくれ毛など、気になる乱れ髪をサッと整えて長時間キープしてくれる注目アイテムです。2026年6月初旬より全国のバラエティショップで順次発売開始。湿気や風で前髪が崩れやすい季節にも頼れる存在